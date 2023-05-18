شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى: نخوض مباراة الترجى بكامل تركيزنا وهدفنا التأهل للنهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد هانى، لاعب الأهلى ، على تركيز جميع اللاعبين فى مباراة الترجى التونسى غدًا والتى اعتبرها مهمة وصعبة على الفريقين.

وأضاف هاني: «نخوض مرحلة تحضير جيد من أجل مباراة الغد، ونعيش فى حالة من التركيز الشديد استعدادا للقاء العودة، بعيدًا عن نتيجة مباراة الذهاب».

واستكمل محمد هاني: «نسعى لتقديم عرض جيد لتحقيق الفوز والتأهل للنهائي».

وعن مستوى الترجى، أكد هانى أن جميع اللاعبين يعرفون جيدا قيمة فريق الترجى، وأنه فريق كبير، لكن نحن فى الأهلى بدورنا خضنا مرحلة من الاستعداد الجيد لمباراة الغد.

وعن مباراة النهائى وتفكير لاعبى الأهلى فى طرفها قال «هاني»: «لا يوجد لاعب يفكر فى أى شيء سوى لقاء الغد؛ لأنها مباراة كبيرة، ويجب الفوز للتأكيد على أحقيتنا فى التأهل للمباراة النهائية».