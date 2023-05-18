شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بالزى التقليدى والترجى بالكحلى الكامل فى إياب نصف نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد ظهر اليوم الخميس، بمقر النادي الاهلي الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الترجي الطاقم الكحلي بالكامل.

وحضر الاجتماع الفني الطاقم الإداري للفريقين، حيث تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب حمادي العقربي بـرادس بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.