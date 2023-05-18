كيفية إدارة الزمالك بعد رحيل مرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر - أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك الجدل بشأن مصير رئيسه مرتضى منصور، والصادر بحقه حُكم قضائي بعزله من منصبه، وذلك بإرسال خطاب يفيد بموقف المجلس لوزارة الشباب والرياضة.

كانت الوزارة قد أخطرت إدارة الزمالك بضرورة اختيار قائم بأعمال الرئيس من بين أعضاء المجلس، لحين انعقاد جمعية عمومية جديدة، وفي ضوء عدم تنفيذ المجلس للقرار، اضطرت الوزارة لمخاطبة الإدارة من جديد للتأكيد على ضرورة التنفيذ أو سيتم تعيين لجنة مؤقتة من 13 يونيه المُقبل تستمر لمدة عام ونصف.

ورضخ المجلس للضغوط، خاصة بعد بيان رئيسه مرتضى منصور، الذي أكد فيه أنه لن يقبل بلقب المعزول وسيعتذر عن الاستمرار في منصبه لحين الفصل في موقفه القانوني أو العودة بإرادة الجمعية العمومية.

كما أبلغ المجلس الوزارة بأنه لن يتم ترشيح قائم بأعمال المجلس بعينه، وأن المسؤولية ستكون تضامنية بين أعضاء المجلس ككل.