الإسماعيلى يستعيد فراس شواط وياو أنور أمام حرس الحدود فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، فراس شواط وياو أنور أمام حرس الحدود فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويعود فراس شواط وياو أنور بعدما غابا عن الفريق أمام البنك الأهلى للإيقاف، وستكون إضافة كبيرة لفريق الدراويش، حيث يعد فراس شواط هداف الفريق هذا الموسم وقوة هجومية كبيرة، كما يمثل ياو أنور قوة كبيرة فى الجناح الأيمن لتعويض غياب عبد الرحمن مجدى الذى يعانى من إصابة بمزق فى العضلة الأمامية.

ورصدت إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة أبو بكر الحديدى، مكافآت خاصة للجهاز الفنى واللاعبين من أجل تحفيزهم لتخطى عقبة حرس الحدود فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتسعى إدارة الإسماعيلى لتحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز فى المباراة المقبلة، من أجل الابتعاد بشكل كبير عن مناطق الهبوط والوصول للنقطة 32 والتقدم لوسط الجدول، وتعمل جاهدة من أجل تجهيز جزء جديد من مستحقات اللاعبين لينصب تركيزهم داخل الملعب فقط.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 29 نقطة، حصدها بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.