شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وأسوان بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريقا الزمالك وأسوان الليلة مباراة غاية في الأهمية، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز ويرغب كل فريق في الفوز بالنقاط الثالث.



س : ما هو موعد مباراة الزمالك وأسوان ؟ س : ما هو موعد مباراة الزمالك وأسوان ؟

ج : تنطلق مباراة الزمالك َوأسوان في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس.



س : ما هي دوافع الزمالك وأسوان قبل المباراة؟ س : ما هي دوافع الزمالك وأسوان قبل المباراة؟

ج : الزمالك يسعى لتصحيح المسار بعد الخسارة أمام الإسماعيلى فى الجولة الماضية وبات مهدداً بفقدان مقعده فى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل بعد احتلاله المركز الرابع برصيد 43 نقطة، بينما يسعى أسوان لتكرار فوزه على الفريق الأبيض لتحسين موقفه فى جدول ترتيب الدورى.



س : ما هو تشكيل الزمالك المتوقع أمام أسوان ؟ س : ما هو تشكيل الزمالك المتوقع أمام أسوان ؟

ج : من المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: حمزة المثلوثى – محمود شبانة- حسام عبد المجيد –سيد عبد الله نيمار، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – سيف جعفر – إبراهيما نداى، خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – سيف الجزيرى – مصطفى شلبي.



س : ماذا عن تشكيل أسوان ؟ س : ماذا عن تشكيل أسوان ؟

ج : من المنتظر أن يبدأ أسوان المباراة بتشكيل مكون من حارس المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: محمد مصطفى ميدو، أحمد كاستيلو، محمد عطوة، أحمد دحروج، خط الوسط: بلال السيد، عماد فتحى، حسام عرفات، رفائيل إياجوا، أحمد خالد، خط الهجوم: محمد حمدى زكي.



س : من هو حكم المباراة؟ س : من هو حكم المباراة؟

ج : يقود المباراة تحكيميا الحكم محمد يوسف.