شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 96 لاعبا من 21 دولة.. عقد جديد من بطولة الجونة الدولية للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مدينة الجونة، إحدى المدن المتكاملة والمستدامة لشركة اوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر، النسخة الـحادية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA، والتى تستمر لمدة 8 أيام وذلك فى الفترة من 26 مايو حتى 2 يونيو.

وتُعقد البطولة بتنظيم مدينة الجونة وievents، بدعم الراعى الرسمى البنك التجارى الدولى مصر CIB الأكثر اهتماماً بالرياضة فى مصر ولا سيما رياضة الاسكواش التى يرعاها CIB منذ أمد بعيد، كما تأتى البطولة برعاية وزارتى الشباب والرياضة، والسياحة والآثار وكذلك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

بعد نجاح دام 10 سنوات، مدينة الجونة تبدأ عقد جديد من استضافة بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA، حيث تعتبر البطولة واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولى لمحترفى الاسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط التى تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين. تقام البطولة هذا العام بمشاركة 96 لاعب من 21 دولة.

وقد شهدت النسخة العاشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA تتويج كل من مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلى وهانيا الحمامى، لاعبة نادى وادى دجلة بلقب البطولة. وعلى مدار العشرة دورات الماضية شارك فى البطولة 712 لاعب، من 31 دولة.

جدير بالذكر ان مدينة الجونة تضم العديد من المرافق المتنوعة التى تسمح للمدينة بعقد مثل هذه الأحداث الدولية، وذلك بفضل توفر فرص الإقامة المتميزة من خلال 18 فندقًا فى المدينة و9200 وحدة سكنية تم تسليمها، بالإضافة إلى وجود مستشفى دولى مزودة بأفضل الخدمات الطبية لضمان راحة وسلامة اللاعبين والزائرين والمقيمين.

وتنطلق البطولة هذا العام برعاية كارير وميرامار كراعى بلاتينى، و BMWكشريك السيارات الرسمى، وأون تايم سبورت كالشريك الاعلامى الرسمى، وCollard كالشريك التقنى الرسمى، وCatering 360، كالراعى الرسمى لخدمات تقديم الطعام.