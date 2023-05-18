شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على أسوان فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس، فريق أسوان على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

يدخل الزمالك المباراة بعد الخسارة من الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للدورى، بينما حقق تماسيح النيل فوزاً على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى أخر ظهور بالدوري.

القيمة التسويقية بين الزمالك وأسوان

يتفوق فريق الزمالك على أسوان فى القيمة التسويقية، حيث بلغت قيمة الزمالك 20.63 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لأسوان 4.53 مليون يورو.

يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 43 نقطة بعدما لعب 26 لقاء حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا، في المقابل يحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحى

خط الدفاع: حمزة المثلوثى – محمود شبانة- حسام عبد المجيد –سيد عبد الله نيمار

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – سيف جعفر – إبراهيما نداى

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – سيف الجزيرى – مصطفى شلبي.

ومن المتوقع أن يبدأ أسوان المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: محمد مصطفى ميدو، أحمد كاستيلو، محمد عطوة، أحمد دحروج

خط الوسط: بلال السيد، عماد فتحى، حسام عرفات، رفائيل إياجوا، أحمد خالد

خط الهجوم: محمد حمدى زكي.