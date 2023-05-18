شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينعي وفاة أحد مشجعيه بعد تعرضه لحادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة النادي المصري، وفاة محمد مروان أحد مشجعي الفريق البورسعيدي، والذي توفي صباح اليوم الخميس، على أثر تعرضه لحادث سير.

ونشر الحساب الرسمي للمصري عبر فيس بوك صورة للمشجع الراحل وعلق: مجلس إدارة النادي المصري، والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبون والعاملون، ينعون بخالص الحزن والأسى، مشجع النادي المصري، محمد مروان، والذي وافته المنية صباح اليوم إثر حادث أليم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.



المصري ينعي

ويستعد النادي المصري لمواجهة الاتحاد السكندري في السادسة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفا آخر.

وسدد مجلس المصري المستحقات المتأخرة للاعبين عن شهر أبريل الماضي، بالإضافة إلى مكافآت الفوز المتأخرة، ومكافأة التأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.