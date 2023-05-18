شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم رجاء أغادير و يحسم برونزية الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق رجال كرة اليد بنادى سبورتنج برونزية بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى بالفوز على فريق رجاء أغادير المغربى بنتيجة 34/17 فى لقاء تحديد صاحب المركز الثالث ، وخسر سبورتنج فى نصف النهائى من الزمالك أمس الأربعاء بنتيجة 25/24.

فيما يواجه فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى تمام السابعة مساء اليوم الخميس فى إطار نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة .

تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره رجاء أغادير المغربى بنتيجة 36/23 فى إطار نصف النهائى ، بينما تأهل الفريق الأبيض بالفوز على سبورتنج بنتيجة 25/24 .

كما تأهل فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 48/23 فى ربع نهائى البطولة، بينما تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولى بنتيجة 45 / 23 .

فيما فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره وداد سمارة المغربى بنتيجة 38/17، فى رابع مواجهاته بختام الدور الأول ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية وحقق فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 51 / 29 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز بأول لقاءاته فى البطولة الأربعاء الماضي على فانز الكاميرونى بنتيجة 42 / 20، ثم الفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42 / 22 فى إطار ثانى مواجهاته.

وكان فريق الأهلى قد فاز فى الدور الأول على سبورتنج 32/28 بعد الفوز على رجاء أغادير المغربى بنتيجة 40/16 فى إطار ثالث أيام بطولة الكؤوس الأفريقية.