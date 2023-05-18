شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبدأ استعداداته لمواجهة الطلائع بعد راحة 24 ساعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، إلى استئناف تدريباته اليوم الخميس، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي منحها شوقي غريب للاعبين، عقب الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 28 بالدوري والتي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضي.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش، يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكان المقاولون العرب قد استعاد مسار الانتصارات في الجولة الأخيرة بالدوري بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.

وكسر المقاولون العرب رقماً سلبياً في الدوري بعد الفوز الأخير على حرس الحدود، وذلك بعدما غابت الانتصارات عن قلعة ذئاب الجبل في البطولة المحلية منذ فبراير الماضي عندما تغلب ذئاب الجبل على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في عقر داره، قبل أن تغيب الانتصارات عن قلعة الجبل الأخضر في المسابقة المحلية، حتى الفوز مؤخراً على الحدود.