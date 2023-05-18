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شكرا لقرائتكم خبر عن إلياس الجلاصي ينتظم فى المران الجماعى للمصرى بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتظم إلياس الجلاصي صانع ألعاب الفريق البورسعيدي، في مران المصري بعد تعافيه من الإصابة بتمزق خفيف في عضلة السمانة، التي أبعدته عن آخر مباراتين للفريق في كأس مصر والدوري.
ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفا آخر.
وسدد مجلس المصري المستحقات المتأخرة للاعبين عن شهر أبريل الماضي، بالإضافة إلى مكافآت الفوز المتأخرة، ومكافأة التأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.
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