شكرا لقرائتكم خبر عن البدلاء سلاح كولر لمواجهة الإجهاد وتحقيق الانتصارات محلياً وأفريقياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمثل أهم مكاسب الأهلي مع كولر في تجهيز فريق بديل، قادر على تعويض الغيابات التي تطرأ على صفوف الفريق الأحمر، حيث تتطلب مسيرة الأهلي توفير بديل قوي لكل لاعب من التشكيل الأساسي.

الأهلي يملك وفرة كبيرة في كل الخطوط تقريبًا، باستثناء مركز حراسة المرمى الذي لا يشعر معه الجمهور باطمئنان مع بدلاء الشناوي، وإن كانت الفرصة لـم تتح لـ على لطفي بالقدر الكافي.

يملك الأهلي لاعبان أو أكثر في كل خط من خطوطه، بداية بالدفاع حيث يتواجد محمد عبد المنعم وربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود متولي، والظهير الأيمن الذي يتواجد فيه الثنائي محمد هاني وخالد عبد الفتاح بجانب أكرم توفيق المصاب.

خط وسط الأهلي يشهد منافسة كبيرة بين سبعة لاعبين في الوقت الحالي، وهم ديانج وحمدي فتحي والسولية والقندوسي وكوكا وأفشة ومروان عطية، وهو ما يمثل ذخيرة قوية يتسلح بها كولر في رحلته للبحث عن مزيد من البطولات في القلعة الحمراء.

الأجنحة الهجومية في الأهلي هي الأخرى باتت في ثراء كبير، بتواجد بيرسي تاو وعبد القادر وطاهر والشحات وكريستو، كما يشهد مركز المهاجم الصريح وفرة في عدد اللاعبين، كهربا ومحمد شريف وشادي حسين.

نتائج الأهلي الأخيرة، أكدت أن بدلاء الأهلي، هم الزاد الحقيقي الذي يجعل كولر يسير نحو تحقيق الأنتصارات والبطولات حيث توج الاهلي مع كولر بثلاثة ألقاب حتى الأن بواقع بطولتي سوبر مصري ولقب كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمباراة الترجي التونسي في العاشرة من مساء غداً ، الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي.