شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على طلائع الأسطول 0/2 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، على فريق طلائع الأسطول بهدفين نظيفين، فى مباراة ودية استعدادا لمواجهة فريق فاركو في إطار منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدورى، المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وأشرك أحمد سامى المدير الفنى لسموحة ، اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة فيوتشر الاخيرة ، كما دفع بالعديد من الناشئين لتجهيزهم للمباريات المقبلة لتعويض الغيابات.

ومنح أحمد سامى الفريق السكندرى راحة أمس الأربعاء من التدريبات بعد التعادل مع فيوتشر بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى.

تقدم مروان محسن لفيوتشر من ضربة جزاء في الدقيقة 32، وتعادل سموحة في الدقيقة 44 عن طريق هدف ذاتى أحرزه باسم على ظهير أيمن فيوتشر بالخطأ في مرماه.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفا.