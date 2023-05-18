شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام أسوان.. و3 تغييرات فى التشكيل الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه لمواجهة أسوان المقرر لها بعد قليل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتواجد التونسي حمزة المثلوثى وسيف الجزيرى ونبيل عماد "دونجا" في التشكيل الأساسى بعد غيابهما في المباراة الماضية، أمام الإسماعيلى، وعودة محمود شبانة لدكة البدلاء.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: حاتم سكر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي،خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" – أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا"،خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري –مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق ومحمود شبانة ومصطفى الزناري ومحمد حسام "بيسو" وسيف جعفر وأحمد بلحاج وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 43 نقطة بعدما لعب 26 لقاء حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

بينما يحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.