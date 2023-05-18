شكرا لقرائتكم خبر عن "السمانة" تهدد مشاركة شديد قناوى مع الحرس أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى أحمد شديد قناوي مدافع فريق حرس الحدود من ألام في السمانة، تهدد مشاركته في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي، والمقرر لها الأحد المقبل بالدوري المصري.

وينتظر الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الجديد محمد مكي، التقارير الطبية الخاصة بجاهزية اللاعب للمشاركة في مباراة الإسماعيلي، حيث أجرى قناوي أشعة ومن المقرر عرضها من الجهاز الطبي على المدير الفني في الساعات القادمة.

وقاد محمد مكي المدير الفني الجديد لفريق حرس الحدود تدريبات الفريق، أمس الأربعاء، لأول مرة، عقب رحيل أحمد أيوب بعد الهزيمة من المقاولون العرب بالدوري وتقلص فرص بقائه في الدوري الممتاز.

واعتذر أحمد ايوب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم لفريق حرس الحدود عن الاستمرار كمدير فنى للفريق خلال الفترة القادمة، ووجه أيوب الشكر لمجلس الإدارة بكامل هيئته تحت قيادة اللواء عماد يماني رئيس النادي علي الثقة الكبيرة التي حظي بها متمنينا التوفيق لناديه فيما هو قادم.

ووافق المجلس علي قبول الاستقالة مع توجيه الشكر للمدير الفني علي محاولاته الجادة رغم سوء التوفيق الذي حالفه خلال فترة توليه المسئولية، وقرر المجلس تكليف محمد مكي بمهام المدير الفني وقيادة الفريق خلال الفترة القادمة.