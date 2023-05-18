شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى زكى يقود هجوم أسوان أمام الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لنادي أسوان، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الزمالك المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، بمسابقة الدوري المصري الممتاز ضمن منافسات الاسبوع الثامن والعشرين .

وجاءت تشكيلة أسوان كالتالي: حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: أحمد فتحي كاستيلو، محمد عطوة، ميدو مصطفى، أحمد دحروج

خط الوسط: عماد فتحي، رافائيل أياجوا، بلال سيد

خط الهجوم: أحمد خالد، حسام عرفات، محمد حمدي زكي

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: حاتم سكر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي،خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" – أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا"،خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري –مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق ومحمود شبانة ومصطفى الزناري ومحمد حسام "بيسو" وسيف جعفر وأحمد بلحاج وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 43 نقطة بعدما لعب 26 لقاء حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

بينما يحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.