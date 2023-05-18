شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يفوز على ملوى بثلاثية ويتصدر مجموعة الصعيد.. وسقوط لافيينا والبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الجونة فوزا كبيراً على نظيره ملوى بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع فريق الجونة رصيده إلى 57 نقطة في المركز الأول، بينما توقف رصيد ملوى عند النقطة 18 في المركز الأخير.

وسقط فريق لافيينا أمام شبان قنا بهدف نظيف، ليتراجع للمركز الثاني بعدما توقف رصيده عند النقطة 56، فيما رفع شبان قنا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الحادى عشر.

وتلقى بترول أسيوط هزيمة مفاجئة أمام مركز شباب طامية بهدف نظيف، ليقف رصيده عند النقطة 50 في المركز الثالث، بينما رفع شباب طامية رصيده إلى النقطة 22.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في القسم الثانى كالتالى..

أسمنت أسيوط 2 /2 مصر المقاصة

تليفونات بنى سويف 1 /1 الألومنيوم

شبان قنا 1/ 0 لافيينا

مركز شباب طامية 1/ 0 بترول أسيوط

الجونة 3/ 0 ملوى

النصر للتعدين 1 / 3 ديروط

مجموعة بحرى

كفر الشيخ 2 /1 سبورتنج

بروكسى 2 /1 المصرى بالسلوم