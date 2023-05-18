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الزمالك يتقدم على الأهلى بالشوط الأول بنهائى كأس الكؤوس الأفريقية لليد 15/11

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القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 15/11 بالشوط الأول فى إطار نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة .

 

شهد الشوط الأول تفوقا ملحوظا  للزمالك عن طريق كل من اللاعبين، أحمد الأحمر وحسن قداح وشادى خليل وسط محاولات الأهلى لتقليل فارق الأهداف . 

 

ويسعى الزمالك إلى مواصلة التأهل فى الشوط الثانى ، وسط طموحات الفريق الأحمر للعودة إلى اللقاء . 

 

وتأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى  إلى النهائى بالفوز على نظيره رجاء أغادير المغربى  بنتيجة  36/23 فى إطار نصف النهائى ، بينما تأهل الفريق الأبيض بالفوز على سبورتنج بنتيجة 25/24 ، فيما تأهل فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 48/23 فى ربع نهائى البطولة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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