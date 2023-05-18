شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الأهلى بالشوط الأول بنهائى كأس الكؤوس الأفريقية لليد 15/11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 15/11 بالشوط الأول فى إطار نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة .

شهد الشوط الأول تفوقا ملحوظا للزمالك عن طريق كل من اللاعبين، أحمد الأحمر وحسن قداح وشادى خليل وسط محاولات الأهلى لتقليل فارق الأهداف .

ويسعى الزمالك إلى مواصلة التأهل فى الشوط الثانى ، وسط طموحات الفريق الأحمر للعودة إلى اللقاء .

وتأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره رجاء أغادير المغربى بنتيجة 36/23 فى إطار نصف النهائى ، بينما تأهل الفريق الأبيض بالفوز على سبورتنج بنتيجة 25/24 ، فيما تأهل فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 48/23 فى ربع نهائى البطولة.