صدمة لصلاح.. 7 لاعبين مرشحين لجائزة لاعب الموسم بالدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الموسم الجاري 2022-2023.

وتضم القائمة 7 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب من رابطة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهم: إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وزميله كيفين دي بروين، ثم هاري كين قائد توتنهام، ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، ومارتن أوديجارد نجم وسط أرسنال، وبوكايو ساكا جناح أرسنال، وأخيرًا تريبير لاعب نيوكاسل يونايتد.

وشهدت القائمة غياب النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، رغم أدائه الكبير مع الريدز في الموسم الحالي، حيث سجل الفرعون 19 هدفا وصنع 10 أهداف.