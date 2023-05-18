موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي الأبطال.. والقناة الناقلة.. وتغييرات في تشكيل كولر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره الترجي التونسي، في العاشرة مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ووضع الأهلي قدما في المباراة النهائية بعدما تغلب على الترجي في تونس بثلاثية نظيفة.

ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي أبطال إفريقيا بعد التغلب على الرجاء المغربي في ربع النهائي بهدفين دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد الترجي على حساب شبيبة القبائل الجزائري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي

تأكد غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، بسبب إصابته في السمانة، ويحرس عرين المارد الأحمر علي لطفي، في الوقت الذي يدرس مارسيل كولر، إجراء أكثر من تغيير في التشكيل، أبرزها إراحة محمد هاني وحمدي فتحي وحسين الشحات، بسبب حصولهم على إنذارين، ومشاركة الثلاثي خالد عبد الفتاح وعمرو السولية وأحمد عبد القادر.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي، كالتالي:-

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، وياسر إبراهيم، ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول.

خط الوسط: ديانج ومروان عطية وعمرو السولية وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: كهربا (محمد شريف)

القناة الناقلة

وتذاع المباراة حصريا عبر شبكة بي إن سبورتس ٤