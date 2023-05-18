الزمالك يواجه الجيل الصاعد الجزائرى فى نصف نهائى أفريقيا للطائرة "رجال"

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القاهرة - سامية سيد - تقرر مواجهة فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك مع نظيره الجيل الصاعد الجزائرى فى نصف نهائى البطولة الأفريقية المقامة بتونس.

وحقق الزمالك الفوز على نظيره جرين بافلو بطل زامبيا بنتيجة 3/0 فى إطار ربع نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة فى تونس ،ليتأهل لنصف النهائى ، كما فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك أمس الأربعاء على نظيره csv الكاميرونى بنتيجة3/0 فى إطار دور ال 16.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره المرسى التونسى بنتيجة 3/2 فى إطار ثان مواجهاته بالبطولة الأفريقية ، ونجح فريق الزمالك فى الفوز بأول لقاءاته على نافال النيجيرى بنتيجة 3/0 .

ووصلت بعثة الزمالك إلى تونس الأربعاء الماضى إستعدادا لخوض منافسات البطولة الأفريقية بعد التتويج بكأس مصر والدورى مؤخرا. كما يشارك أيضا أيضا فريق السيدات فى منافسات البطولة الأفريقية بعد التتويج بلقب كأس مصر بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى إطار ثان مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".

وشهد اللقاء الأول فوز الزمالك بنتيجة 3 /1 أمس الإثنين على نفس الصالة، ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.