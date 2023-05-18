شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عزام يتفقد سيتى كلوب طنطا ويلتقى الأعضاء واستمع لمقترحاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور مصطفى عزام، رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب، جولة تفقدية بفرع سيتي كلوب بمدينة طنطا اليوم الخميس، زار خلالها ملاعب الإسكواش، التنس، حمام السباحة الأوليمبى وغرف خلع الملابس، وحرص عزام خلال الزيارة التفقدية على مصافحة الأعضاء والتواصل معهم والاستماع لمقترحاتهم.

وعلى هامش الزيارة استقبل عزام الدكتور مجدي أبو فريحة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، وعقد الثنائى جلسة سريعة تبادلا خلالها الرؤي والأفكار وسبل التعاون بين مجموعة سيتي كلوب واتحاد كرة السلة.

وعقب الجولة التفقدية، أشاد مصطفى عزام بالتطور الملحوظ والمستمر الذي يشهده نادى سيتى كلوب فرع طنطا، في سبيل تقديم خدمات رياضية وترفيهية واجتماعية وثقافية، تساهم فى بناء الإنسان المصري وتتماشى مع توجهات الدولة المصرية.

وقال عزام إن الجولة التفقدية تأتي من منطلق حرصه على متابعة كافة الفروع، للوقوف على كافة المستجدات وعمليات التطوير المستمرة لتلبية طموحات أعضاء سيتي كلوب.

وتابع عزام أن أندية سيتى كلوب التى ولدت عملاقة فى مجال التطوير والإبداع، تهدف إلى تقديم خدمات رياضية وثقافية وصحية للأعضاء، فى المدن والمحافظات المختلفة، تضاهى ما تقدمه الأندية، الكبرى فى القاهرة، فى إطار رؤية مصر 2030.