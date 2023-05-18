شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بلقب كأس الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 26/25 فى نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة ، ليتوج باللقب .

إنتهى الشوط الأول بنتيجة 15/11 لصالح الزمالك فى شوط شهد تفوق ملحوظ للفريق الأبيض عن طريق كلا من اللاعبين ، أحمد الأحمر و حسن قداح و شادى خليل وسط محاولات الأهلى لتقليل فارق الأهداف .

تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره رجاء أغادير المغربى بنتيجة 36/23 فى إطار نصف النهائى ، بينما تأهل الفريق الأبيض بالفوز على سبورتنج بنتيجة 25/24 .

كما تأهل فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 48/23 فى ربع نهائى البطولة، بينما تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولى بنتيجة 45 / 23 .

فيما فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره وداد سمارة المغربى بنتيجة 38/17، فى رابع مواجهاته بختام الدور الأول ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية وحقق فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 51 / 29 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز بأول لقاءاته فى البطولة الأربعاء الماضي على فانز الكاميرونى بنتيجة 42 / 20، ثم الفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42 / 22 فى إطار ثانى مواجهاته.

وكان فريق الأهلى قد فاز فى الدور الأول على سبورتنج 32/28 بعد الفوز على رجاء أغادير المغربى بنتيجة 40/16 فى إطار ثالث أيام بطولة الكؤوس الأفريقية.