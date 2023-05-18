شكرا لقرائتكم خبر عن الشاطئية يصعد للدور قبل النهائى بكأس العرب بالفوز على موريتانيا 8 / 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية تحت القيادة الفنية لمصطفى لطفى فوزا كبيرا على منتخب موريتانيا بثمانيه أهداف مقابل ثلاثة فى مباراة ربع النهائي ، وأحرز الأهداف هيثم كوستا هدفين وعبدالرحمن الشافعى توتو هدفين والحسينى طة ومصطفى شيكا ومحمد عبدالنبى لوحا وأحمد إيشا هدف لكل لاعب. ويرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية، ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس مرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك وإسلام شاكر مدير المهمات. وتضم قائمة اللاعبين كلآ من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه.

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