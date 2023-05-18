شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيما نداى يتقدم لفريق الزمالك بمرمى أسوان في الدقيقة 45 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أحرز السنغالى إبراهيما نداى لاعب فريق الزمالك هدف التقدم لفريقه بمرمى أسوان بالدقيقة 45 في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثامنة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز .
وخاض فريق الزمالك بقيادة الكولمبى خوان كارلوس أوسوريو المباراة بتشكيل يضم كل من :
حراسة المرمى: محمد صبحي
خط الدفاع: حاتم سكر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي .
خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" – أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .
خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري –مصطفى شلبي .
وجاء تشكيل فريق أسوان بقيادة أيمن الرمادى كالتالي:
حراسة المرمى: عمرو حسام
خط الدفاع: أحمد فتحي كاستيلو، محمد عطوة، ميدو مصطفى، أحمد دحروج
خط الوسط: عماد فتحي، رافائيل أياجوا، بلال سيد
خط الهجوم: أحمد خالد، حسام عرفات، محمد حمدي زكي.
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