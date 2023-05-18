شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على أسوان بهدف "إبراهيما نداى" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الزمالك الشوط الأول متقدماً على أسوان بهدف نظيف سجله السنغالى إبراهيما نداى فى الدقيقة 45 من عمر اللقاء المقام حالياً بينهما على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

نشاط هجومى مكثف من الزمالك على مرمى أسوان مع انطلاقة اللقاء في محاولة لفرض السيطرة وانتزاع المبادرة الهجومية والتي بدأت بتسديدة السنغالى إبراهيما نداى في الدقيقة الثانية وتصدى لها عمرو حسام حارس أسوان.

ورد فريق أسوان بهجمة منظمة، هددت مرمى محمد صبحى حارس الزمالك،في الدقيقة 4 عن طريق أحمد خالد، الذى سدد كرة قوية مرت على يسار على حارس الفريق الأبيض،وتبادل بعدها الفريقان،التمريرات لمحاولة تسجيل هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة التاسعة تسديدة قوية من محمود عبد الرازق شيكابالا مرت أعلى مرمى عمرو حسام حارس مرمى أسوان،بعدها حاول تماسيح النيل تهديد مرمى الفريق الأبيض ولكن تدخلات حسام عبد المجيد أفسدت الهجمات.

سدد نبيل عماد "دونجا" كرة قوية في الدقيقة 18 مرات أعلى مرمى عمرو حسام حارس مرمى أسوان،وفى الدقيقة 22 أهدر إبراهيما نداى فرصة للفريق الأبيض بالتسديد خارج مرمى،أبناء زهرة الجنوب، وأنقذ محمد صبحى حارس الزمالك تسديدة قوية من "كاستيلو" لاعب أسوان فى الدقيقة 30.

في الدقيقة 31 بادر أسوان بهجمة خطيرة على مرمى الزمالك عن طريق أحمد خالد الذى مرر الكرة لداخل منطقة الجزاء وشتتها الحارس محمد صبحي بقبضة يده وتابعها محمد حمدي زكي بتسديدة ولكن ارتدت من جسد أحد المدافعين.

ونجح السنغالى إبراهميما نداى في انتزاع هدف التقدم للزمالك في الدقيقة "45+1" من عمر الشوط الأول بعدما سدد كرة سمنت على يسار عمرو حسام حارس أسوان.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: حاتم سكر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي،خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" – أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا"،خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري –مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق ومحمود شبانة ومصطفى الزناري ومحمد حسام "بيسو" وسيف جعفر وأحمد بلحاج وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.

بينما دخل أسوان بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عمرو حسام،الدفاع: محمد مصطفى "ميدو" - أحمد فتحي "كاستيلو" – محمد عطوة - أحمد دحروج،الوسط: عماد فتحي –أحمد خالد – رافائيل إياجوا –بلال السيد،الهجوم: محمد حمدي زكي – حسام عرفات.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، إسلام سليمان وأحمد بليه ومحمد ناجي جدو وديلسون كاموني وإسلام جمال ومحمد المرسي وعلي فتحي وأحمد أشرف وعمر سعودي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 43 نقطة بعدما لعب 26 لقاء حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

بينما يحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.