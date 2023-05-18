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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 - 5 - 2023، حيث شهدت الساحة الرياضية العديد من ألأخبار الهامة وأبرزها، الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بلقب كأس الكؤوس الأفريقية لليد.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بلقب كأس الكؤوس الأفريقية لليد
فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 26/25 فى نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة ، ليتوج باللقب .
المران الختامى للأهلى استعدادا لمباراة الترجى غدا بدورى أبطال أفريقيا.. فيديو
نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو للمران الختامي للفريق استعداداً لمباراة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.
الجونة يفوز على ملوى بثلاثية ويتصدر مجموعة الصعيد.. وسقوط لافيينا والبترول
تتمثل أهم مكاسب الأهلي مع كولر في تجهيز فريق بديل، قادر على تعويض الغيابات التي تطرأ على صفوف الفريق الأحمر، حيث تتطلب مسيرة الأهلي توفير بديل قوي لكل لاعب من التشكيل الأساسي.
الشاطئية يصعد للدور قبل النهائى بكأس العرب بالفوز على موريتانيا 8 / 3
حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية تحت القيادة الفنية لمصطفى لطفى فوزا كبيرا على منتخب موريتانيا بثمانيه أهداف مقابل ثلاثة فى مباراة ربع النهائي.
قال مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق للأهلى، إنه يخوض مباراة الغد أمام الترجى التونسى بفكر واضح لجميع اللاعبين، وهو أن المباراة تمثل الشوط الثانى لمباراة مصيرية نحتاج الفوز فيها من أجل الصعود لنهائى دورى الأبطال.
تدرس رابطة الأندية المحترفة انشاء بطولة جديدة للكرة المصرية تجمع بين بطلي الدوري وكاس الرابطة، لتكون البطولة الجديدة هي ثالث البطولات التي تشرف عليها الرابطة بعد الدوري وكاس الرابطة.
فتح اتحاد الكرة خطوط اتصال مع أكثر من منتخب أفريقى على رأسهم الكونغو وزامبيا، من أجل إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر الأول مع أحدهما، بناء على طلب روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر.
وضع الجهاز الطبى للأهلى، بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، برنامجا تأهيليا لحارس الفريق محمد الشناوى؛ للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً فى السمانة.
تلقى مسئولو نادى سموحة برئاسة فرج عامر، خبرا سيئا باحتياج النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق السكندرى لتدخل جراحى جديد لعدم تماثله للشفاء من الإصابة، ما أصاب المسئولين بالصدمة.
تعلن رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، عن مواعيد الجولتين 30 و31، للدورى المصرى الممتاز خلال ال72 ساعة القادمة، وتحديدا بعد تأكد وصول الأهلى لنهائى إفريقيا، حينما يلاقى نظيره الترجى غدا الجمعة فى إياب نصف النهائي.
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