حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 - 5 - 2023

فتح اتحاد الكرة خطوط اتصال مع أكثر من منتخب أفريقى على رأسهم الكونغو وزامبيا، من أجل إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر الأول مع أحدهما، بناء على طلب روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر.

وضع الجهاز الطبى للأهلى، بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، برنامجا تأهيليا لحارس الفريق محمد الشناوى؛ للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً فى السمانة. تلقى مسئولو نادى سموحة برئاسة فرج عامر، خبرا سيئا باحتياج النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق السكندرى لتدخل جراحى جديد لعدم تماثله للشفاء من الإصابة، ما أصاب المسئولين بالصدمة. تعلن رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، عن مواعيد الجولتين 30 و31، للدورى المصرى الممتاز خلال ال72 ساعة القادمة، وتحديدا بعد تأكد وصول الأهلى لنهائى إفريقيا، حينما يلاقى نظيره الترجى غدا الجمعة فى إياب نصف النهائي. رابطة الأندية تعلن مواعيد الجولتين 30 و31 للدورى خلال 72 ساعة صدمة فى سموحة.. النيجيرى جونيور أجايى يحتاج عملية جديدة للتعافى من الإصابة الأهلى يبدأ رحلة علاج محمد الشناوى من إصابة السمانة