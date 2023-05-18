اخبار الرياضه

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الزمالك و أسوان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الزمالك و أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد أفراد الجهاز الفني للمنتخب الوطنى في مباراة الزمالك و أسوان  ضمن منافسات الجولة الـ 28 للدوري ، في ظل حرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا في حضور المباريات لمتابعة اللاعبين استعدادًا لمعسكر شهر يونيو والذى يتخلله مباراة غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 .

وتواجد في مباراة الزمالك فالتر دياز مدرب  منتخب مصر و لويس استيفاس مدرب الحراس و محمود سليم محلل الأدء في جهاز منتخب مصر.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 43 نقطة بعدما لعب 26 لقاء حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

بينما يحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا