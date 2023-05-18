شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الزمالك و أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد أفراد الجهاز الفني للمنتخب الوطنى في مباراة الزمالك و أسوان ضمن منافسات الجولة الـ 28 للدوري ، في ظل حرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا في حضور المباريات لمتابعة اللاعبين استعدادًا لمعسكر شهر يونيو والذى يتخلله مباراة غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 .

وتواجد في مباراة الزمالك فالتر دياز مدرب منتخب مصر و لويس استيفاس مدرب الحراس و محمود سليم محلل الأدء في جهاز منتخب مصر.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 43 نقطة بعدما لعب 26 لقاء حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

بينما يحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.