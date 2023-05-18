شكرا لقرائتكم خبر عن الفار يلغى هدف لـ "سيف الجزيرى" للزمالك بمرمى أسوان . فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى الحكم محمد يوسف هدف للتونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم فريق الزمالك بمرمى أسوان بالدقيقة 67 في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز عقب الرجوع الى تقنية الفار ، وتشير نتيجتها إلى تقدم الزمالك بهدف دون رد.

وخاض فريق الزمالك بقيادة الكولمبى خوان كارلوس أوسوريو المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي .

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" – أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري –مصطفى شلبي .

وجاء تشكيل فريق أسوان بقيادة أيمن الرمادى كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: أحمد فتحي كاستيلو، محمد عطوة، ميدو مصطفى، أحمد دحروج

خط الوسط: عماد فتحي، رافائيل أياجوا، بلال سيد

خط الهجوم: أحمد خالد، حسام عرفات، محمد حمدي زكي