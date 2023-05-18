شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق يطلب تقريرا عن 6 مصابين فى المصرى قبل مواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق، تقريراً مفصلاً من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور مجدي الألفي، للتعرف على مستجدات حالة اللاعبين المصابين، وهم، مروان حمدي وإلياس الجلاصي وحسين السيد وعبده يحيى وحسن علي والمحترف الكاميروني فرانك إيتوجا، وذلك للتعرف على موقفهم من المشاركة في اللقاء المقبل للمصري أمام الاتحاد بالدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الاتحاد السكندري في السادسة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفا آخر.

وسدد مجلس المصري المستحقات المتأخرة للاعبين عن شهر أبريل الماضي، بالإضافة إلى مكافآت الفوز المتأخرة، ومكافأة التأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.