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القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس الموافق 18 / 5 /2023 شهدت العديد من الأخبار والأحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:
الأهلى يبدأ رحلة علاج محمد الشناوى من إصابة السمانة
وضع الجهاز الطبى للأهلى، بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، برنامجا تأهيليا لحارس الفريق محمد الشناوى؛ للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً فى السمانة.
قال مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق للأهلى، إنه يخوض مباراة الغد أمام الترجى التونسى بفكر واضح لجميع اللاعبين، وهو أن المباراة تمثل الشوط الثانى لمباراة مصيرية نحتاج الفوز فيها من أجل الصعود لنهائى دورى الأبطال.
محمد هانى: نخوض مباراة الترجى بكامل تركيزنا وهدفنا التأهل للنهائى الأفريقى
أكد محمد هانى، لاعب الأهلى ، على تركيز جميع اللاعبين فى مباراة الترجى التونسى غدًا والتى اعتبرها مهمة وصعبة على الفريقين.
نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو للمران الختامي للفريق استعداداً لمباراة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا ، وبدأ الفريق المران بعمليات الإحماء استعداداً للمباراة المرتقبة، وعُقد ظهر اليوم الخميس، بمقر النادي الاهلي الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.
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