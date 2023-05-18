اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس الموافق 18 / 5 / 2023

وضع الجهاز الطبى للأهلى، بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، برنامجا تأهيليا لحارس الفريق محمد الشناوى؛ للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً فى السمانة.

قال مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق للأهلى، إنه يخوض مباراة الغد أمام الترجى التونسى بفكر واضح لجميع اللاعبين، وهو أن المباراة تمثل الشوط الثانى لمباراة مصيرية نحتاج الفوز فيها من أجل الصعود لنهائى دورى الأبطال.

محمد هانى: نخوض مباراة الترجى بكامل تركيزنا وهدفنا التأهل للنهائى الأفريقى

أكد محمد هانى، لاعب الأهلى ، على تركيز جميع اللاعبين فى مباراة الترجى التونسى غدًا والتى اعتبرها مهمة وصعبة على الفريقين.