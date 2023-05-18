الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات ويهزم أسوان في الدوري (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - استعاد الزمالك، نغمة الانتصارات بعد فوزه على أسوان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وسجل هدف الفريق الأبيض الوحيد السنغالى إبراهيما نداى فى الدقيقة "45+1".

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة، بعدما لعب 27 لقاء حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

بينما يحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.