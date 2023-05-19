شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباراة الزمالك وأسوان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر الأنجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندرى جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة مباراة الزمالك وأسوان اليوم.

أقيمت اليوم الخميس مباراة واحدة بمسابقة الدوري المصري، انتصر فيها الزمالك على أسوان وثأر من هزيمة الدور الأول، وعزز مكانه بالمركز الرابع على جدول الترتيب.

فاز فريق الزمالك على أسوان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وسجل هدف الفريق الأبيض الوحيد السنغالى إبراهيما نداى فى الدقيقة "45+1".

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة، بعدما لعب 27 لقاء حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

بينما يحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.

مابولولو لاعب الاتحاد السكندري 13 هدفًا

أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 10 أهداف

محمد حمدي زكي لاعب أسوان 10 أهداف

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 9 أهداف

رفيق كابو لاعب إنبي 8 أهداف

رزقي حمرون لاعب فاركو 8 أهداف

محمد شريف لاعب الأهلي 8 أهداف

جون أوكلي لاعب المقاولون 8 أهداف