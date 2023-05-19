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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 18-5-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها،فاز فريق الزمالك على أسوان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس على استاد القاهرة الدولى.

أوسوريو يغيب عن حضور المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك وأسوان

غاب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن حضور المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة فريقه أمام أسوان، وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله إبراهيما نداى في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

حصل نبيل عماد "دونجا"، لاعب الزمالك، على رجل مباراة فريقه أمام أسوان وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله إبراهيما نداى، في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

فاز فريق الزمالك على أسوان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وسجل هدف الفريق الأبيض الوحيد السنغالى إبراهيما نداى فى الدقيقة "45+1".

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره جرين بافلو بطل زامبيا بنتيجة 3/0 فى إطار ربع نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة فى تونس ،ليتأهل لنصف النهائى .

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الكحول الأثيوبي بنتيجة 3/0 فى دور الـ 16 بالبطولة الأفريقية المقامة بتونس ، ليتأهل إلى ربع النهائى ، وحقق الزمالك الفوز أمس الأربعاء على ليتو الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا .

يقترب سيف فاروق جعفر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من التجديد للنادى الأبيض، رغم وصول عرض إماراتى مغرٍ له خلال الساعات الماضية، لكن اللاعب يضع التجديد للفريق الأبيض على رأس أولوياته.

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره جرين بافلو بطل زامبيا بنتيجة 3/0 فى إطار ربع نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة فى تونس ،ليتأهل لنصف النهائى .