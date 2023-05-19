شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يبدأ استعداداته لمواجهة سيراميكا فى الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر إلى استئناف تدريباته بعد انتهاء الراحة التي منحها علي ماهر مدرب الفريق، للاعبين، لمدة 24 ساعة، وذلك بعد التعادل بهدف لمثله مع سموحة في الجولة الماضية بالدوري.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة سيراميكا في الدوري والمقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 29.

وأبدى عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، رضاه عن أداء فريقه أمام نظيره سموحة، وقال السقا، عقب المباراة:"نؤدي بشكل جيد ونستحوذ ولكن لدينا مشكلة في إنهاء الفرص، في كل مباراة نسيطر على اللقاء ولكن الغيابات في الفترة الأخيرة أثرت علينا".

وأضاف المدير الرياضي لفريق فيوتشر تصريحاته بقوله: "لدينا جودة مختلفة من اللاعبين ولدينا فلسفة مختلفة فالجميع حزين بالنادي رغم أن النتيجة تعادل".

ويحتل فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 27 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.

ونجح فريق فيوتشر فى موسمه الأول بالدوري فى حصد بطولة كأس الرابطة بنسختها الأولى، كما اختتم دوري الموسم الماضي فى المركز الخامس، ليشارك فى الموسم الجاري ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى ودعها من دور المجموعات.