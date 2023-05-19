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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 18 - 5 - 2023، حيث شهدت الساحة الرياضية العديد من ألأخبار الهامة وأبرزها، الزمالك يهزم أسوان بهدف نظيف في الدورى.

الزمالك يهزم أسوان بهدف نظيف في الدورى.. فيديو

فاز فريق الزمالك على أسوان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بلقب كأس الكؤوس الأفريقية لليد

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 26/25 فى نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة ، ليتوج باللقب .