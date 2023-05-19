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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصري اليوم الخميس 18 - 5 - 2023، حيث شهدت الساحة الرياضية العديد من ألأخبار الهامة وأبرزها، اتحاد الكرة يفاوض الكونغو وزامبيا لمواجهة منتخب مصر وديا فى يونيو.

اتحاد الكرة يفاوض الكونغو وزامبيا لمواجهة منتخب مصر وديا فى يونيو

فتح اتحاد الكرة خطوط اتصال مع أكثر من منتخب أفريقى على رأسهم الكونغو وزامبيا، من أجل إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر الأول مع أحدهما، بناء على طلب روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر. الأهلى يبدأ رحلة علاج محمد الشناوى من إصابة السمانة وضع الجهاز الطبى للأهلى، بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، برنامجا تأهيليا لحارس الفريق محمد الشناوى؛ للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً فى السمانة.

الزمالك يهزم أسوان بهدف نظيف في الدورى.. فيديو

فاز فريق الزمالك على أسوان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بلقب كأس الكؤوس الأفريقية لليد

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 26/25 فى نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة ، ليتوج باللقب .

المران الختامى للأهلى استعدادا لمباراة الترجى غدا بدورى أبطال أفريقيا.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو للمران الختامي للفريق استعداداً لمباراة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.