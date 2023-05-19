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أخبار الرياضة المصري اليوم الخميس 18 - 5 - 2023

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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصري اليوم الخميس 18 - 5 - 2023، حيث شهدت الساحة العديد من ألأخبار الهامة وأبرزها، اتحاد الكرة يفاوض الكونغو وزامبيا لمواجهة منتخب مصر وديا فى يونيو.

 

اتحاد الكرة يفاوض الكونغو وزامبيا لمواجهة منتخب مصر وديا فى يونيو

فتح اتحاد الكرة خطوط اتصال مع أكثر من منتخب أفريقى على رأسهم الكونغو وزامبيا، من أجل إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر الأول مع أحدهما، بناء على طلب روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر. 

 

 

الأهلى يبدأ رحلة علاج محمد الشناوى من إصابة السمانة

وضع الجهاز الطبى للأهلى، بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، برنامجا تأهيليا لحارس الفريق محمد الشناوى؛ للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً فى السمانة.

 

الزمالك يهزم أسوان بهدف نظيف في الدورى.. فيديو

فاز فريق الزمالك على أسوان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بلقب كأس الكؤوس الأفريقية لليد

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة  26/25 فى نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة ، ليتوج باللقب .

 

المران الختامى للأهلى استعدادا لمباراة الترجى غدا بدورى أبطال أفريقيا.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو للمران الختامي للفريق استعداداً لمباراة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

 

الجونة يفوز على ملوى بثلاثية ويتصدر مجموعة الصعيد.. وسقوط لافيينا والبترول

حقق فريق الجونة فوزا كبيراً على نظيره ملوى بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى لكرة القدم.

 

 

البدلاء سلاح كولر لمواجهة الإجهاد وتحقيق الانتصارات محلياً وأفريقياً

تتمثل أهم مكاسب الأهلي مع كولر في تجهيز فريق بديل، قادر على تعويض الغيابات التي تطرأ على صفوف الفريق الأحمر، حيث تتطلب مسيرة الأهلي توفير بديل قوي لكل لاعب من التشكيل الأساسي.

 

الشاطئية يصعد للدور قبل النهائى بكأس العرب بالفوز على موريتانيا 8 / 3

حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية تحت القيادة الفنية لمصطفى لطفى فوزا كبيرا على منتخب موريتانيا بثمانيه أهداف مقابل ثلاثة فى مباراة ربع النهائي.

 

 

الأهلى بالزى التقليدى والترجى بالكحلى الكامل فى إياب نصف نهائى دورى الأبطال
عُقد ظهر اليوم الخميس، بمقر النادي الاهلي الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

 

 

كولر : ثلاثية الذهاب لن تخدعنا وسنواجه الترجى بدون غرور أو استهتار

قال مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق للأهلى، إنه يخوض مباراة الغد أمام الترجى التونسى بفكر واضح لجميع اللاعبين، وهو أن المباراة تمثل الشوط الثانى لمباراة مصيرية نحتاج الفوز فيها من أجل الصعود لنهائى دورى الأبطال.

 

مقترح بإنشاء بطولة مصرية جديدة بين بطلى الدورى وكأس الرابطة

تدرس رابطة الأندية المحترفة انشاء بطولة جديدة للكرة المصرية تجمع بين بطلي الدوري وكاس الرابطة، لتكون البطولة الجديدة هي ثالث البطولات التي تشرف عليها الرابطة بعد الدوري وكاس الرابطة.

 

على معلول كابتن الأهلى أمام الترجى فى دورى الأبطال لأول مرة بشرط
كشف الإعلامى أحمد شوبير أن هناك حدث تاريخى ينتظر التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى أمام الترجى في المباراة المقرر لها العاشرة مساء غد الجمعة.

 

 

صدمة فى سموحة.. النيجيرى جونيور أجايى يحتاج عملية جديدة للتعافى من الإصابة

تلقى مسئولو نادى سموحة برئاسة فرج عامر، خبرا سيئا باحتياج النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق السكندرى لتدخل جراحى جديد لعدم تماثله للشفاء من الإصابة، ما أصاب المسئولين بالصدمة.

 

رابطة الأندية تعلن مواعيد الجولتين 30 و31 للدورى خلال 72 ساعة

تعلن رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، عن مواعيد الجولتين 30 و31، للدورى المصرى الممتاز خلال ال72 ساعة القادمة، وتحديدا بعد تأكد وصول الأهلى لنهائى إفريقيا، حينما يلاقى نظيره الترجى غدا الجمعة فى إياب نصف النهائي.

 

 

 

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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