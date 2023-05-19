شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: ظهور مؤثر لـ"VAR" فى القرارات الجدلية بلقاء الزمالك وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى بـ"الخليج 365"، أن الـ"VAR" ظهر بشكل مؤثر، في لقاء الزمالك وأسوان الذى أقيم مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 28 للدوري، وانتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد.

ونستعرض في السطور التالية أهم النقاط التحكيمية في لقاء الفريقين:

أدار المباراة طاقم يضم - محمد يوسف.. المساعدين – عماد العقاد – اسلام أبو العطا - الحكم الرابع - صبرى إبراهيم - ثنائى الـ"VAR" خالد الغندور محمد عبد العزيز.

تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 24 مخالفة في تقدير مناسب كما اشهر الحكم البطاقة الصفراء لثلاثى أسوان.. كاستيلو، وجدو وكان رحيما جدا أنه اكتفى بإنذار النيجيري رافائيل "ضرب بالكوع"، مقابل إنذار وحيد للزمالك من نصيب بلحاج، كما سمح الحكم باستمرار اللعب في الالتحام المشروع والتنافس العادل على الكرة وأحسن تقدير للوقت بدل الضائع في نهاية شوطي اللقاء.

تمركز جيد ويقظة، حيث أشارا الثنائي على 5 حالات تسلل بعد تطبيق البرتوكول بشكل جيد طبقا للقانون جاءت أبرزها عندما أشار المساعد الأول على تسلل شلبي وزيزو في الدقيقتين 68 ،76 واكد الـ"VAR" القرار من خلال " التشيك الصامت" والتواصل مع الحكم عبر الكومينكيشن سيستم.

الـ"VAR " حضر الثنائي في الميعاد خلال فعاليات اللقاء من خلال التواصل مع الحكم "عبر الكومنكيشن سيستم" واكدوا قرارات المساعدين في التسلل وصحه

هدف المباراة الوحيد وإن كنت أرى أنهم كانوا يجب أن يتدخلوا في مخالفة النيجيري رافائيل، التي أرى أنها كوع في الوجه، لكن تبقى يقظة المساعدين، وكان لحضور الـ"VAR" المميز وهدوء الحكم أسباب نجاح اللقاء تحكيميا.