شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: سقطنا فى فخ الأخطاء التكتيكية أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف أيمن الرمادي، المدير الفني لأسوان، بوجود بعض الأخطاء التي أدت لهزيمة الفريق أمام الزمالك قائلا إن فريقه سقط في فخ بعض الأخطاء التكتيكية خلال المباراة، كما أن الوقت لم يسعفه لتصحيح الأخطاء التي حدثت أثناء اللقاء.

وأوضح الرمادي أن المواجهة اختلفت عن لقاء الدور الأول الذي فاز به أسوان بنتيجة (2-1) لأن الجدية كانت شعار لاعبي فريقه ولم تظهر الأخطاء التي شهدتها مباراة الليلة.

وأضاف: "أسعى لتصحيح الأخطاء في المرحلة المقبلة لتأمين بقاء الفريق في الدوري الممتاز، والأنجولي ديلسون كاموني لم يكن جاهزا لخوض اللقاء خاصة أنه عائد من إصابة طويلة وهو نفس حال المهاجم محمد ناجي.

وفاز فريق الزمالك على أسوان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وسجل هدف الفريق الأبيض الوحيد السنغالى إبراهيما نداى فى الدقيقة "45+1".

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة، بعدما لعب 27 لقاء حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

بينما يحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.