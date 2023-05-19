شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض: المنتخب الأولمبى أصبح فى مجموعة الموت بعد استبعاد الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وائل رياض، المدرب العام للمنتخب الأولمبي، إن قرار استبعاد الجابون من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً غير جيد بالنسبة للفراعنة.

وأشار رياض في تصريحات تليفزيونية إلى أن المنتخب الجابوني كان كتاباً مفتوحاً بالنسبة للفراعنة، خاصة أن هناك مواجهة ودية جمعت المنتخبين وتمت دراسة أوراقه.

وأكد "شيتوس" أن المنتخب الكاميروني لديه قوام أساسي مميز وهناك حالة من الإصرار لدى مسؤوليه للفوز بقضية تزوير عمر اللاعب الجابوني وإبعاده عن البطولة.

وأضاف: "علمت أنه سيتم مخاطبة بعض اللاعبين الكاميرونيين في أوروبا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب التي تقام الشهر المقبل أملاً في الاستعانة بخدماتهم خاصة مع انتهاء بعض الدوريات الأوروبية".

وأوضح أن المنتخب الأولمبي أصبح في مجموعة الموت بعد انضمام الكاميرون لأنها تملك اسماً كبيراً كما أن البطولة القارية ستكون أصعب من نسخة 2019 لاختلاف توقيتها.

وعن ملامح استعداد المنتخب لخوض كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، أوضح رياض أن المنتخب سيخوض معسكراً يوم 12 يوليو المقبل وسيشهد مباراة ودية مع غانا.

وأضاف: "المنتخب الأولمبي سيخوض ودية أخرى ضد غينيا في المغرب قبل انطلاق مشوار البطولة، مشيرًا إلى أنه يتابع جميع اللاعبين في الدوري ودوري القسم الثاني وأيضاً مزدوجي الجنسية من مواليد 2001 و2002 و2003 كما أن هناك فرصة كبرى لمتابعة جميع اللاعبين حال التأهل للأولمبياد وهو الأمل المنتظر للفراعنة في المرحلة القادمة".