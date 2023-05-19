الحرس يفقد خدمات إبراهيم القاضي أمام الإسماعيلي للإيقاف

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق حرس الحدود خدمات لاعبه إبراهيم القاضي أمام الإسماعيلي في المباراة التي تجمع الفريقين بالدوري الأحد المقبل، للإيقاف.

وتلقى اللاعب البطاقة الصفراء الثالثة هذا الموسم في مباراة الحرس الأخيرة، ما يعنى إيقافه في مواجهة الإسماعيلي والتي تعتبر أول اختبار للجهاز الفني الجديد بقيادة محمد مكي.

في حين يعانى أحمد شديد قناوي مدافع فريق حرس الحدود من ألام في السمانة، تهدد مشاركته في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي، وينتظر الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الجديد محمد مكي، التقارير الطبية الخاصة بجاهزية اللاعب للمشاركة في مباراة الإسماعيلي، حيث أجرى قناوي أشعة ومن المقرر عرضها من الجهاز الطبي على المدير الفني في الساعات القادمة.

وقاد محمد مكي المدير الفني الجديد لفريق حرس الحدود تدريبات الفريق، أمس الأول ، الأربعاء، لأول مرة، عقب رحيل أحمد أيوب بعد الهزيمة من المقاولون العرب بالدوري وتقلص فرص بقائه في الدوري الممتاز.

واعتذر أحمد ايوب عن الاستمرار كمدير فنى للفريق خلال الفترة القادمة، ووجه أيوب الشكر لمجلس الإدارة بكامل هيئته تحت قيادة اللواء عماد يماني رئيس النادي علي الثقة الكبيرة التي حظي بها متمنينا التوفيق لناديه فيما هو قادم.