شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 5 لاعبين مصريين فى التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة مانشستر فى الفترة بين 17 إلى 21 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات. وتأهل كل من: علي فرج، نور الطيب، فارس الدسوقي، كريم عبد الجواد، وطارق مؤمن.

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

- فوز علي فرج على الإسباني إيكار بجاريس بنتيجة 3-1وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 11-6, 12-10, 11-9.

- فوز فارس الدسوقي على مواطنه عمر مسعد بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 12-10, 11-3.

- هزيمة ندى عباس أمام الويلزية تيسني إيفانز بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 11-4.

- هزيمة يثرب عادل أمام البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 3-1وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-2, 11-5, 11-8.

- هزيمة علي أبو العنين أمام الويلزي جويل مكين بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-2, 11-9.

- فوز كريم عبد الجواد على الأمريكي تود هاريتي بنتيحة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-9, 11-9.

- هزيمة ندى عباس أمام الإنجليزية جورجينا كيندي بنتيحة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-3, 11-8.

- فوز طارق مؤمن على منافسه ليونيل كاردينس بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-6, 11-4.

- هزيمة روان العربي أمام الأمريكية سيفا سينجاري بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 12-10, 9-11, 11-9.

- فوز نور الطيب على مواطنتها فريدة محمد بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-7, 11-2.

- هزيمة يوسف سليمان أمام الإنجليزي باتريك روني بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 8-11, 11-9, 11-2, 11-9.