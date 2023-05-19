شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرفض المجازفة بإلياس الجلاصى أمام الاتحاد خوفاً من تجدد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تسيطر حالة من الحيرة على الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق، وذلك بسبب إلياس الجلاصي صانع ألعاب الفريق البورسعيدي، والذي انتظم مؤخراً في مران المصري بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن آخر مباراتين للفريق في كأس مصر والدوري.

ويخشى الجهاز الفني للمصري من المجازفة بالدفع بإلياس الجلاصي في بداية مباراة الاتحاد المرتقبة يوم الاثنين المقبل، خوفاً من تجدد إصابته، في ظل حاجة الفريق لخدمات اللاعب.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الاتحاد السكندري في السادسة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفا آخر.

وسدد مجلس المصري المستحقات المتأخرة للاعبين عن شهر أبريل الماضي، بالإضافة إلى مكافآت الفوز المتأخرة، ومكافأة التأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.