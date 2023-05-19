شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: كولر حقق إنجازا فى سياسة الروتيشن بالأهلى وعلى لطفى قادر على تعويض الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى السابق، أن النادى الأهلى قادر على حصد لقب دورى أبطال أفريقيا، سواء كان خصمه فى المباراة النهائية للبطولة، فريق صن داونز الجنوب أفريقي، أو الوداد المغربي.

وقال ناجى فى تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "صن داونز أعلى من الوداد لكن كرة القدم تقبل كل الاحتمالات، لكننى لست خائفا من الوداد ولا صن داونز، لدينا أفضل لاعبين فى أفريقيا والمدرب يستخدمهم بشكل جيد، وسنحتفل بالبطولة مع بعض.

وأضاف متحدثاً عن لقاء الأهلى والترجى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا: "مطمئن لمباراة الأهلى والترجي، بسبب تركيز اللاعبين وأنهم نسوا نتيجة 3-0 تمام فى مباراة الذهاب، وكولر مدرب قدير قدم الكثير من الأمور أهمها الروتيشن، ولا وجود لفرق بين أساسى واحتياطى ولا حتى للإرهاق كما كنا نسمع نهاية كل موسم".

وعن غياب محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى عن لقاء الترجى للإصابة قال ناحي: "الشناوى قيمة كبيرة وخبراته مهمة جداً لكن على لطفى خاض مباريات كثيرة فى أفريقيا وكأس العالم للأندية وقدم مردودا طيباً، وهناك حراس آخرين أكفاء مثل مصطفى شوبير".

واختتم: "لو سجلنا هدفا مبكرا ستسهل الأمور واللقاء بحاجة لتركيز بسبب ردة فعل لاعبى الترجى على هزيمتهم على أرضهم، سيكون لديهم حماس زائد".

ويستعد الأهلى لمباراة الترجى التونسى فى العاشرة من مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما سبق وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي.