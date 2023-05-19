شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والترجى التونسى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير النادى الاهلي مباراة الفريق المرتقبة أمام الترجي في لقاء الحسم للتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلي والترجي ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة من مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا . القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجيويحضر مباراة الليلة 10 آلاف مُشجع حصل بهم الأهلي على الموافقات الأمنية اللازمة لحضور اللقاء.

وتنقل قناة beIN SPORTS 4 HD مباراة الاهلي والترجي التونسي الليلة بإعتبارها القناة الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويُدير مباراة الليلة ، الحكم الموريتانى بيدا دحانى ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولى جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغانى دانييل لاريا حكما لتقنية الفار ويساعده المغربى سمير جزاز.

وفاز الاهلي في لقاء الذهاب بتونس الأسبوع الماضي بثلاثية نظيفة حملت توقيع بيرسي تاو "هدفين" وكهربا هدفاً ويرغب المارد الأحمر في حسم التأهل الليلة للنهائي الأفريقي ومواجهة الفائز من صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي .

ويفتقد الأهلي في مباراة الليلة ، الحارس الدولي محمد الشناوي لإصابته في السمانة لذا سيُدافع على لطفي عن عرين الأحمر الليلة.