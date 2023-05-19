إشبيلية يتجاوز يوفنتوس بصعوبة ويضرب موعداً مع روما مورينيو في نهائي الدوري الأوروبي

المنامة - ياسر ابراهيم - تأهل إشبيلية اليوم الخميس إلى نهائي الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ" عقب فوزه على يوفنتوس 2-1 (بعد التمديد) في إياب نصف النهائي.



وافتتح دوشان فلاهوفيتش التسجيل لفريق السيدة العجوز في الدقيقة 65 ثم أدرك سوسو التعادل للفريق الأندلسي في الدقيقة 71 لتمر المباراة إلى الوقتين الإضافيين نظراً لانتهاء مواجهة الذهاب في تورينو بذات النتيجة (1-1).



ومع بداية الحصة الإضافية الأولى، تمكن إيريك لاميلا (95) من إسعاد جماهير استاد رامون سانشيز بيزخوان بتسجيله هدف عبور إشبيلية إلى النهائي.



وضرب رفاق الحارس المتألق ياسين بونو موعداً مع روما في المشهد الختامي للبطولة.



روما مورينو في النهائي

وواصل البرتغالي جوزيه مورينيو كتابة اسمه بأحرف من ذهب بعدما قاد روما الإيطالي إلى نهائي الدوري الأوروبي.

واقتنص روما بطاقة التأهل من أرض باير ليفركوزن الألماني بعدما فرض عليه التعادل 0-0 في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

واستفاد روما من انتصاره ذهاباً بهدف دون رد لينجح في العبور للنهائي القاري الثاني توالياً بعدما فاز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الفائت.

وكان باير ليفركوزن الطرف الأفضل في كل شيء وخاصة من ناحية السيطرة وتهديد مرمى ضيفه لكن تماسك روما منحه بطاقة التأهل للنهائي للمرة الأولى منذ 1990-1991.

وحافظ روما على آماله في المشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في حال فوزه بلقب الدوري الأوروبي وذلك بعدما فقد فرصته بالتأهل منطقياً من خلال الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي في بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست يوم 31 مايو.



ويعد الفريق الأندلسي الأكثر تتويجاً بلقب المسابقة حيث نجح في الظفر بها في 6 مناسبات (2006 و2007 و2014 و2015 و2016 و2020).

(بي إن سبوت)