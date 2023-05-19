شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا يلتقى مع المدينة المنورة.. والفيوم يستضيف كيما أسوان فى مجموعة الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الخامسة مساء اليوم الجمعة، مباراتان قويتان في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مجموعة الصعيد في دورى القسم الثانى لكرة القدم، بين المنيا مع المدينة المنورة، والفيوم مع كيما أسوان.

يلتقى فريق المنيا صاحب المركز السابع برصيد 35 نقطة، مع فريق المدينة المنورة صاحب المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، ويسعى نبيل محمود المدير الفني لفريق المنيا إلى استغلال عاملى الأرض والجمهور في تحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل محاولة إنهاء الموسم في المراكز الخمسة الأولى لضمان المشاركة في دورى المحترفين أ في الموسم المقبل، في المقابل يأمل فريق المدينة المنورة في مواصلة صحوته والتقدم أكثر في جدول المجموعة وخطف الثلاث نقاط.

وفى مباراة أخرى، يستضيف فريق الفيوم صاحب المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة، فريق كيما أسوان صاحب المركز السادس برصيد 38 نقطة، ويأمل أحمد فاروق المدير الفني لفريق الفيوم في وقف نزيف النقاط وتحقيق الفوز من أجل تحسين وضعه في جدول المجموعة، فيما يسعى كيما أسوان للعودة بالثلاث نقاط من أجل مواصلة الضغط على خماسى المقدمة ومحاولة إنهاء الموسم في المربع الذهبى.

ونستعرض المباريات المتبقية لثلاثى المنافسة على الصعود بالصعيد في التقرير التالى..

لافيينا "56 نقطة"

يلتقى لافيينا مع الفيوم "داخل أرضه"، النصر للتعدين "خارج أرضه"، تليفونات بنى سويف "داخل أرضه"، أسمنت أسيوط "خارج أرضه"

الجونة "54 نقطة"

يواجه فريق الجونة كلا من المدينة المنورة "خارج أرضه"، مركز شباب طامية "داخل أرضه"، مصر المقاصة "داخل أرضه"، شبان قنا "خارج أرضه"

بترول أسيوط "50 نقطة"



يلتقى بترول أسيوط مع كل من شبان قنا "داخل أرضه"، الفيوم "خارج أرضه"، النصر للتعدين "داخل أرضه"، تليفونات بنى سويف "خارج أرضه".