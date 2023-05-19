شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يعود للزمالك فى الموسم الجديد بعد إصابة الونش بالصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بعودة محمود علاء إلى صفوف الفريق الأبيض نهاية الموسم الجارى، بعد مشاهدة اللاعب والإعجاب بإمكانياته وقدراته الفنية.

وتحرك مسئولو نادى الزمالك،وأبلغوا محمود علاء بعودته إلى صفوف الفريق الأبيض بعد انتهاء إعارته من سيد البلد والاستعداد للعودة إلى الفريق في الموسم الجديد،ورحب اللاعب بفكرة عودته إلى بيته،لقيادة دفاع الفريق.

وارتفعت أسهم محمود علاء في العودة إلى الفريق الأبيض،نهاية الموسم الجاري للتغلب على مشكلة النقص العددى في الخط الخلفى بعد إصابة محمود حمدى "الونش" بالرباط الصليبى،الأمر الذى دفع مسئولي نادى الزمالك للتفكير في إعادة اللاعب.

في سياق مختلف يقترب سيف فاروق جعفر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من التجديد للنادى الأبيض، رغم وصول عرض إماراتى مغرٍ له خلال الساعات الماضية، لكن اللاعب يضع التجديد للفريق الأبيض على رأس أولوياته.

وقطع مسئولو نادى الزمالك شوطاً كبيراً فى ملف تجديد عقد سيف جعفر بعد تقديم عرض مناسب له خلال الساعات الماضية، ليصبح اللاعب قريباً من البقاء فى صفوف الفريق الأبيض خصوصاً أن عقده ينتهى آخر الموسم.