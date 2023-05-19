شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي والترجى الليلة فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلي لخوض واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم، حينما يستضيف الترجي التونسي الليلة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وهي المباراة التى يتطلع المارد الأحمر لعبورها من أجل التأهل للنهائي القاري.





ونرصد في التقرير التالي، أهم 5 معلومات عن مباراة الأهلي والترجي الليلة في دوري الأبطال:

1_موعد مباراة الاهلي والترجي

يستضيف الأهلي في العاشرة من مساء اليوم ،الجمعة، نظيره الترجي التونسي بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

2_ نتيجة مباراة الذهاب

فاز الأهلي في مباراة الذهاب التى أقيمت يوم الجمعة الماضية بثلاثية نظيفة حملت توقيع بيرسي تاو "هدفين" وكهربا هدفاً.

3_الحضور الجماهيري

يحضر مباراة الليلة بإستاد القاهرة 10 آلاف مُشجع حصل بهم الأهلي على الموافقات الأمنية اللازمة لحضور اللقاء.

4_طاقم تحكيم المباراة

يُدير مباراة الليلة ، الحكم الموريتانى بيدا دحانى ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولى جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغانى دانييل لاريا حكما لتقنية الفار ويساعده المغربى سمير جزاز.

5_غيابات الأهلي

يتصدر محمد الشناوي حارس الأهلي أهم غيابات الفريق في مباراة الترجي التونسي الليلة ، بسبب إصابته في السمانة لينضم الحارس الدولي لقائمة الإصابات القديمة بالفريق وهي أكرم توفيق وكريم فؤاد حيث يستكمل الثنائي برنامج التأهيل من الرباط الصليبي كما يغيب رأفت خليل ورامي ربيعة للإصابة وأيمن أشرف وسافيو لأسباب فنية بجانب محمد الضاوي كريستو الذي إنضم لمنتخب تونس للشباب للمشاركة في كأس العالم للشباب الشهر الجاري بالأرجنتين.