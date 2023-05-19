شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه بطل الجزائر اليوم فى نصف نهائى بطولة أفريقيا لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم الجمعة فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره الجيل الصاعد الجزائرى فى نصف نهائى البطولة الأفريقية المقامة بتونس.

وحقق فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك أمس الفوز على نظيره جرين بافلو بطل زامبيا بنتيجة 3/0 فى إطار ربع نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة فى تونس، ليتأهل لنصف النهائى.

كما فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك الأربعاء على نظيره csv الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار دور الـ16.

كما حقق فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره المرسى التونسى بنتيجة 3/2 فى إطار ثان مواجهاته بالبطولة الأفريقية. ونجح فريق الزمالك فى الفوز بأول لقاءاته على نافال النيجيرى بنتيجة 3/0.

ووصلت بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى تونس يوم الأربعاء من الأسبوع الماضى استعدادا لخوض منافسات البطولة الأفريقية بعد التتويج بكأس مصر والدورى مؤخرا.

كما يشارك أيضا فريق السيدات فى منافسات البطولة الأفريقية بعد التتويج بلقب كأس مصر بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى إطار ثان مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".

وشهد اللقاء الأول فوز الزمالك بنتيجة 3 /1 على نفس الصالة، ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.